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В Донецке задержали мужчину с 11 кг взрывчатки

10.01.20 14:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержан мужчина, у которого при себе были граната, тротиловая шашка и пластид. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«В ходе проведения профилактических мероприятий на территории прифронтового микрорайона Октябрьский Куйбышевского района Донецка был задержан ранее судимый 37-летний гражданин, у которого при осмотре личных вещей и ручной клади обнаружены и изъяты граната РГД-5, тротиловая шашка и взрывчатое вещество – пластид весом 11,43 кг», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что опасные предметы были направлены для проведения специального исследования, а мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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