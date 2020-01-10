Обмен удерживаемыми: У десятков украинцев нет паспортов

У 26 удерживаемых граждан, которые были освобождены 29 декабря 2019 года из плена «Л-ДНР», сейчас нет паспортов. Об этом сообщил начальник управления Министерства по делам ветеранов Украины Сергей Мокренюк, передает «УНН».

«Сейчас паспортов нет у 26 человек. В принципе нет. Нет паспорта, значит они не могут открыть счет в банке, не могут получить справку о том, что они внутренне перемещенные лица, не могут обратиться к нашему министерству, чтобы мы могли рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета министров», – сообщил Мокренюк.

«Мы с государственной миграционной службой сотрудничаем, они сейчас по каждому описывают, что именно надо предоставить, а мы пытаемся собрать все вместе, чтобы обеспечить их паспортами», – продолжил он.

По его словам, освобожденным пленным помогают найти работу, в зависимости от их навыков и того, какую работу они выполняли ранее.

«Сейчас мы ее физически ищем, общаются с облгосадминистрациями, чтобы помогли конкретному человеку найти работу и жилье. Очень важно, чтобы было комплексно – жилье и работа. Если нет чего-то одного, очень трудно иметь что-то другое», – отметил Мокренюк.

Он также добавил, что в министерстве нет бюджетной программы, в рамках которой выделялись бы средства на закупку жилья для освобожденных пленных.

Как сообщалось ранее, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.