Возможно ли улучшение отношений между РФ и Украиной в 2020 году: Эксперт сделал прогноз

Отношения между Украиной и РФ не будут улучшаться в 2020 году. В вопросе войны максимум, на что удастся выйти, – это полное прекращение огня на Донбассе. Об этом «Донецким новостям» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский попытался установить контакты и перезагрузить, насколько это возможно, отношения с РФ. «Вместе с тем, несмотря на определенные настроения и как могло бы показаться – потепление в отношениях Украины и РФ, особой разрядки не произошло», – отметил Мусиенко.

«Это и неудивительно, ведь Крым до сих пор остается аннексированным Россией, а Кремль продолжает вливать существенные средства (люди, оружие, деньги) для поддержки всех пророссийских сил и формирований на Донбассе и постоянно подпитывает эту войну», – добавил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что то, как президент Украины отказывался идти на уступки РФ во время декабрьской встречи «нормандской четверки», для многих представителей российской делегации стало откровенной неожиданностью. «Более того, выдвигал выгодные для Украины условия, стараясь изменить повестку дня встречи», – отметил он.

По словам Мусиенко, команда президента Украины взяла курс на сохранение переговорного формата в рамках Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки», но в то же время – пытаясь максимально минимизировать негативные для нашей страны последствия их выполнения (учитывая украинские национальные интересы).

«Что касается отношений между Украиной и РФ, то не думаю, что они будут улучшаться в 2020 году. В вопросе войны максимум, на что удастся выйти, – это полное прекращение огня на Донбассе. В остальном речь может идти лишь о каких-то подвижках в экономических отношениях (но прагматично, с учетом украинских интересов и без уступок)», – поделился прогнозом эксперт.

«В общем же можно сказать, что шрамы войны быстро не заживают и не проходят», – резюмировал он.

Более подробно с мнением Александра Мусиенко и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Украина vs Россия: Опасная игра в мир во время битвы за Донбасс».