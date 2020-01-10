Не думаю, что Украина может пойти на существенные односторонние уступки РФ, – эксперт-международник

Из украинского политического лексикона по отношению к России к концу 2020 года вряд ли исчезнет термин «страна-оккупант». Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт-международник, глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос.

«На прошлогодней встрече в Нормандском формате Украина продемонстрировала свою добрую волю и желание осторожными шагами, прежде всего гуманитарного характера, найти выход из очень непростой ситуации (Минский процесс зашел в глухой тупик)», – считает эксперт-международник.

«В аналогичной ситуации оказались и контакты по возвращению граждан Украины, незаконно удерживаемых в России», – добавляет он.

По словам Олега Белоколоса, сегодня многое будет зависеть от того, готов ли Кремль в полной мере и достаточно ответственно содействовать выполнению положений документа, согласованного на саммите 9 декабря 2019 года в Париже. «Не думаю, что Украина может пойти на существенные односторонние уступки РФ. Сегодня на стороне Киева – явная поддержка наших постоянных зарубежных партнеров и друзей», – уверен эксперт.

«В то же время, в Украине всем (и, прежде всего, активной части общества) очень важно понимать то, что почему-то ускользало ранее: нас далее поддержат и нам также помогут, если мы сами будем делать то, что необходимо внутри страны (реформы), и то, что в наших силах на международной арене», – объясняет он.

Многое, по словам Белоколоса, будет зависеть от того, насколько искусно Киев будет использовать информационные инструменты и возможности. «При этом вряд ли из украинского политического лексикона по отношению к России к концу 2020 года исчезнет термин "страна-оккупант"», – подытоживает глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ».

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Украина vs Россия: Опасная игра в мир во время битвы за Донбасс».