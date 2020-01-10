Украинские пограничники задержали охранника места авиакатастрофы «МН-17» (Видео)

Украинские пограничники задержали охранника места авиакатастрофы «МН-17», который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, задержан мужчина 1994 года рождения, который в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, проходил службу в составе одного из подразделений НВФ «ДНР» и на незаконных блокпостах в Шахтерском районе неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области «неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением».

«Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы сбитого российскими войсками рейса "МН-17". Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1,5 тыс. руб. РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков», – говорится в сообщении.

«Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он, в военной форме и с оружием в руках, снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета. Задержанного передали представителям Национальной полиции», – проинформировали в Госпогранслужбе Украины.

Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.