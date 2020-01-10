На Донетчине мужчина угрожал взорвать гранату у отделения полиции

В Мариуполе сегодня ночью, 10 января, задержали мужчину, который позвонил на линию 102 и сообщил, что идет по ул. Гагарина в сторону Приморского отделения полиции с гранатой в руках, чтобы подорвать ее там. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«Через несколько минут патрульные обнаружили заявителя. Им оказался 45-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки полицейские не обнаружили у мужчины никаких запрещенных вещей. Сам задержанный признался, что сделал заведомо ложный вызов из-за своего возбужденного состояния и опьянения», – рассказали в пресс-службе.

Мужчину пригласили в Приморское отделение полиции, где на него составили постановление по ст. 183 административного кодекса. Теперь ему предстоит заплатить штраф.

В пресс-службе также сообщили, что в 2019 году патрульные привлекли к ответственности 106 шутников, которые делали заведомо ложные вызовы на спецлинии.