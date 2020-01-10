Военный эксперт считает маловероятным, что украинский Boeing был сбит Ираном

Поражение Boeing-737 компании МАУ над Тегераном средствами ПВО Ирана является маловероятным, поэтому общественности не стоит спешить с выводами, а нужно дождаться результатов расследования авиакатастрофы. Такое мнение военный эксперт Олег Стариков выразил в комментарии «Сегодня».

«Прежде чем делать какие-либо выводы, я все же рекомендовал бы дождаться результатов расследования. 99% авиакатастроф в мире расследуются, истину находят. Найдут и в данном случае. Самолет соберут по кусочкам, как это сделали со сбитым над Донбассом Boeing, и точно скажут, где было воздействие, какого рода это воздействие и так далее», – сказал Олег Стариков.

Однако, по его мнению, на данный момент, с учетом имеющейся информации поражение самолета средствами ПВО Ирана выглядит маловероятным.

«Логика на данном этапе проста: мне сложно представить, что какой-то командир в мотивированной, высокодисциплинированной армии Ирана мог поступить самовольно, нарушить приказ и дать команду на поражение. А если приказ на поражение был, то возникает другой вопрос: почему тогда Иран всячески содействует расследованию, даже американцев допустил – давайте, расследуйте? Ведь в таком случае он был бы заинтересован в сокрытии истины», – сказал Стариков.

В то же время эксперт отметил, что остается без ответа и ряд других важных вопросов. В частности, почему с самолетом не было связи сразу после взлета, по какой причине экипаж не отреагировал на предполагаемое возгорание двигателя, по какой причине не было сигналов о внештатной ситуации.

«Это, на самом деле, самые важные вопросы, ответы на которые являются ключом к расследованию», – сказал эксперт.

По словам Старикова, если расследование установит, что причиной катастрофы была все же атака ПВО Ирана, страну ожидают серьезные санкции.

«Конечно, в таком случае Ирану предъявят, что государство не контролирует свое высокотехнологическое оружие. Такие санкции объявят, что мало не покажется», – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что 9 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. При этом иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков украинского Boeing, который разбился 8 января в Иране, была утрачена. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал всех международных партнеров предоставить данные по авиакатастрофе украинского самолета в Иране в распоряжение следственной комиссии.