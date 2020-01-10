В «ДНР»: В Горловке мужчина угрожал женщине убийством

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) мужчина угрожал своей сожительнице убийством. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что инцидент произошел в Никитовском районе города. «Компания распивала спиртные напитки. Когда потерпевшая вышла из комнаты, ее сожитель стал оказывать знаки внимания ее подруге, которая ответила взаимностью. На почве ревности между сожителями возник конфликт, в ходе которого подозреваемый угрожал жене убийством», – говорится в сообщении.

«Ранее не судимый фигурант привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 120 УК ДНР (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», – заявили в «полиции».