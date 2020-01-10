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«В Еленовке движение плохое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 10 января

10.01.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Алексей: «10:44. Горловка в Бахмут. На полиции 43 авто»;
  • Сергей: «10:48. В сторону Горловки машин 45+, еще к тому же много перевозчиков».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Nataliia: «10:27. Каргилл. Пеших много, движется как всегда очень медленно. Машин было много, сейчас не знаю»;
  • Дмитрий: «10:54. Машин на спуске с моста. Движение по 3 машины. Медленно»;
  • Вадим: «12:52. Каргилл на выезд. Общая на мосту, льгота машин 75»;
  • Виктория: «14:10. Каргилл в Донецк. Навскидку до блоков машин 70, льготы штук 20».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «V»: «11:44. Еленовка в Мариуполь – от магазина»;
  • Maksym: «12:44. Еленовка на выезд. 110 авто до полиции. После полиции еще 20. Льготы машин 30 всего»;
  • Екатерина: «13:05. Из Мариуполя в ДНР муж за два часа все проехал»;
  • Maksym: «13:35. В Еленовке движение плохое. Ночевать, возможно, придется».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. При этом, судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения очередей нет:

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