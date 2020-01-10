Социологи выяснили, какие стрессы чаще всего переживали украинцы в 2019 году

В Украине 50% респондентов в течение 2019 года пережили какую-то стрессовую ситуацию, это на 2% меньше, чем в 2018 году. Об этом говорится в опросе* общественного мнения, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС), результаты которого обнародованы сегодня, 10 января.

Отмечается, что в 2019 году 13% респондентов пережили тяжелую болезнь близких, что на 4% больше, чем в 2018 году.

«Также возросла доля тех, кто сам пережил тяжелую болезнь или операцию по сравнению с предыдущими годами измерений (2013-2018 гг.). В то же время по сравнению с предыдущими годами измерений в 2019-м значительно уменьшилась доля тех, кому пришлось оказаться без средств к существованию, чувствовать свою беспомощность, потерять веру в собственные силы или переживать другие (не указанные в анкете) стрессовые ситуации», – сказано в отчете об опросе.

«Количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, увеличилась на 11 процентных пунктов (было 38% в 2018-м, стало 49% – в 2019-м). Эта доля впервые за время российско-украинского военного конфликта достигла соответствующего показателя 2013-го (тогда она составляла 48%)», – сообщает пресс-служба КМИС.

Так, чаще всего в 2019 году украинцы переживали такие виды стрессовых ситуаций:

пережили тяжелую болезнь, операцию 15% опрошенных, что на 3% больше, чем в 2018 году;

тяжелую болезнь близких пришлось пережить 13% респондентов, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2018 году;

смерть близких пережили 9% опрошенных, так же, как и в 2018 году;

потеряли работу и стали вынужденно безработными 6% опрошенных против 5% в 2018 году;

потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 6% опрошенных против 8% в 2018 году;

чувствовали свою беспомощность 5% респондентов, что на 5% меньше, чем в 2018 году.

* Опрос был проведен с 1 по 12 декабря 2019 года КМИС методом личного интервью. Всего опрошено 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме аннексированной АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной украинским властям территории.