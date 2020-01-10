На компенсацию разрушенного жилья на Донбассе заложили 40 млн грн, – замминистра

На компенсацию разрушенного жилья на Донбассе в бюджете Украины заложили 40 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин в эфире «Радио свобода».

По его словам, такую сумму государство выделило впервые за последние 5 лет и в настоящее время министерство разрабатывает порядок выделения этих средств пострадавшим.

«Мы понимаем, что этой суммы недостаточно, однако сейчас наше министерство разрабатывает порядок, как будут выделяться эти средства. И люди, у которых жилье разрушено, смогут обращаться в министерство и получать такую помощь», – отметил замминистра.

Кроме того, по словам заместителя министра, впервые в 2019 году государство профинансировало на 500 млн грн программу для переселенцев «Доступное жилье» и программу для приобретения жилья в кредит под 3% годовых.

Калинин добавил, что на финансирование этих программ не хватает средств.

«В целом необходимо еще где-то от 6 до 10 млрд грн для того, чтобы закрыть эти программы», – сказал замминистра.