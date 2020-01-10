Украина получила важные данные по авиакатастрофе в Иране, – Пристайко

Важные данные относительно катастрофы самолета Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ в Иране получили президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко во время встречи с временным поверенным США в Украине Кристиной Куин. Об этом сегодня, 10 января, сообщил в Twitter Вадим Пристайко.

«Вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео», – написал Пристайко.

Ранее сообщалось, что 9 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. При этом иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков украинского Boeing, который разбился 8 января в Иране, была утрачена. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал всех международных партнеров предоставить данные по авиакатастрофе украинского самолета в Иране в распоряжение следственной комиссии.