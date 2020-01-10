СБУ вывела из «ДНР» свидетеля вооруженной агрессии России

В Днепропетровской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники управления спецслужбы в Днепропетровской области установили, что в 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой "100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР"», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, мужчина обеспечивал физическую охрану штаба НВФ, расположенного на территории одной из бывших воинских частей Вооруженных сил Украины в Донецке. За несение "службы" он получал зарплату в 15 тыс. российских руб.

«Однако, со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший боевик выразил готовность оставить временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям свидетельства преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличие российской военной техники», – сказано в сообщении.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и выяснили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, суд освободил экс-участника НВФ от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 УК Украины.