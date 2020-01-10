Разъяснение ПФУ: Кто в Украине может выйти на пенсию в 2020 году (Инфографика)

В Украине для выхода на пенсию по возрасту в 2020 году женщинам и мужчинам нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как напомнили в ПФУ, право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж.

«Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 или 65 лет.

Если же человек будет продолжать официально работать и достигнет необходимого страхового стажа, то пенсия может быть назначена сразу после его получения.

«В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа», – пояснили в Пенсионном фонде.

В пресс-службе уточнили, что продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.