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Хотел продать: На Луганщине мужчина пытался перевезти в РФ коллекцию марок (Фото)

10.01.20 18:08
Фото: пресс-центр Госпогранслужбы Украины
Фото: пресс-центр Госпогранслужбы Украины

На Луганщине в пункте пропуска «Танюшевка» пограничники, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединения сил (ООС), пресекли незаконную перевозку коллекционных марок в Россию. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Так, вчера, 9 января, во время пограничного контроля и проверки гражданина, который собирался выехать из Украины через пункт пропуска «Танюшевка», пограничники совместно с таможенниками обнаружили у него альбом с почтовыми марками. Всего, мужчина вез 222 марки.

«Имеют ли они историческую и культурную ценность, установит экспертиза. В альбоме были почтовые марки разных лет и стран прошлого века. Среди них – 1 марка Франции (1958 года выпуска), 3 марки СССР (1963 года выпуска), а также 218 марок Украины, Вьетнама, Кубы, Монголии, КНДР, Болгарии, Канады, Венгрии, Польши, Армении, Малайзии, Индии и периода СССР (с 1980 по 1991 года)», – говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина, который пытался повезти коллекцию через границу, он намеревался оценить их и в дальнейшем продать в России.

Фото: пресс-центр Госпогранслужбы Украины

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