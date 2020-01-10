На Луганщине будут судить предпринимателя за дачу взятки чиновнику Госгеокадастра

На Луганщине будут судить предпринимателя за дачу взятки в 55 тыс. грн должностному лицу Главного управления Госгеокадастра в Луганской области. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении физического лица-предпринимателя, который предоставляет услуги по выполнению проектных работ по землеустройству, по факту предоставления начальнику структурного подразделения ГУ Госгеокадастра в Луганской области неправомерной выгоды в размере 55 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Как установили в ходе расследования, с января по сентябрь 2019 года сертифицированный инженер-землеустроитель через посредника передавал взятки чиновнику Госгеокадастра за согласование технической документации по землеустройству и проектов землеустройства по отводу земельных участков.

По данным прокуратуры действия предпринимателя квалифицированы по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение им в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием своего служебного положения).

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.

«Факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом ГУ Госгеокадастра и его пособником расследовалось в другом уголовном производстве следователями Государственного бюро расследований. Сейчас досудебное расследование завершено, в суд направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 368 УК Украины», – добавили в прокуратуре.