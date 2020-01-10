Жительнице Донетчины может грозить до 7 лет заключения за фальсификации на выборах президента

В прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) за попытку сфальсифицировать результаты выборов президента Украины заместителю директора одного из учебных заведений, члену участковой избирательной комиссии грозит уголовная ответственность. Обвинение направлено в суд. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Торецким отделом Константиновской местной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 158-1, ч. 2 ст. 158-2 УК Украины, то есть за умышленные действия по предоставлению избирательного бюллетеня лицу, которое не имело права его получать, а также сокрытию и повреждению избирательной документации, в отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе одного из местных учебных заведений», – говорится в сообщении.

Так, расследование установило, что 31 марта 2019 года, во время проведения очередных выборов президента Украины, член участковой избирательной комиссии территориального избирательного округа № 52 позволила другому человеку проголосовать от имени гражданина, который в то время фактически находился за пределами Украины.

Кроме того, в конце работы избирательной комиссии правонарушительница вынесла из помещения, где проходило голосование, 43 неиспользованных бюллетеня и оторвала от них контрольные талоны, собственноручно проставив отметки напротив фамилии одного из кандидатов, после чего положила эти недействительные бюллетени в общую стопку.

Как отметили в прокуратуре, дальнейшую судьбу обвиняемой решит суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине по санкциям инкриминируемых статей – до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.