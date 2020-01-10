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В «Л-ДНР»: Участники НВФ получили разрешение обстреливать и уничтожать технику Объединенных сил

10.01.20 21:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) получили разрешение на обстрел и уничтожение военной техники Объединенных сил в случае ее визуального обнаружения с передовых позиций. Об этом сегодня, 10 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск продолжает удерживать в готовности к применению артиллерийские подразделения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса», – отметил Праута.

Он уточнил, что НВФ проводят интенсивные тренировки по управлению огнем артиллерии на позициях, близких к линии разграничения, уточняют цели для поражения.

Кроме того, по данным ГУР, «командиры подразделений» НВФ на отдельных направлениях получили разрешение на обстрелы и уничтожение военной техники Объединенных сил в случае обнаружения ее визуально с передовых позиций вооруженных формирований.

«В связи с этим противник пополняет запасы боеприпасов артиллерийских и минометных подразделений, а отдельные передовые позиции усиливаются расчетами противотанковых ракетных комплексов», – сообщил Максим Праута.

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