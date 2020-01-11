Мир или война: Какие сценарии для Донбасса возможны в 2020 году

Для Донбасса в 2020 году есть несколько сценариев развития ситуации: как положительный, так и негативные. К сожалению, более реалистично выглядит второй вариант – о долгосрочном мире говорить не приходится. Такую точку зрения выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов, передает «Слово і Діло».

По мнению политолога, полноценное выполнение Минских соглашений, обмен «всех на всех» и долговременное прекращение огня было бы хорошим сценарием для Донбасса. В этом случае можно говорить о начале мирного урегулирования.

«Второй сценарий – негативный, который заключается, если не в эскалации, то как минимум в продолжении диверсионной вялотекущей войны, в результате которой все равно гибнут военные ВСУ, страдают мирные жители», – сказал эксперт.

Леонов подчеркнул, что третий, самый худший сценарий для Донбасса, который также нельзя исключать, – это возвращение России к активным боевым действиям на отдельных участках фронта.

Также, политолог не исключил, что возможно пройдет разведение войск на трех участках. Однако, на его взгляд, выглядит это как одностороннее отступление, а не разведение.

Эксперт обратил внимание на информацию, в том числе от ОБСЕ, о том, что участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) переодеваются в форму наблюдателей Миссии, заходят на территории, берут их под контроль.

Сообщалось также о том, отметил Леонов, что появляются новые укрепленные пункты НВФ там, где Украина уходит и демонтирует оборонительные сооружения. «К сожалению, разведение сил на Донбассе мы можем провести, но это не значит, что боевики сделают тоже самое. На сегодня разведение воспринимается как отступление. Да и о полном прекращении боевых действий говорить не приходится. Возможно будут дни просто без стрельбы. Однако, на сегодняшний день минирование и обстрелы продолжаются. Говорить о серьезных подвижках к миру на Донбассе нет предпосылок», – считает Александр Леонов.