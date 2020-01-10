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Через КПВВ «Станица Луганская» мужчина пытался перевезти прицел для стрелкового оружия

10.01.20 19:10
КПВВ «Станица Луганская» / Фото: Госпогранслужба Украины
КПВВ «Станица Луганская» / Фото: Госпогранслужба Украины

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) мужчина пытался перевезти через линию разграничения из «ЛНР» предметы военного назначения. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Лисичанского пограничного отряда.

«Для прохождения контрольных процедур на выход с временно оккупированной территории Луганщины на КПВВ "Станица Луганская" прибыл гражданин Украины. Во время осмотра его личных вещей обзорной группой пограничников и представителей Государственной фискальной службы Украины, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, был обнаружен спрятанный в черный полиэтиленовый пакет среди одежды прицел для стрелкового оружия с функцией ночного видения», – говорится в сообщении.

Мужчина объяснил, что приобрел прицел на рынке в неподконтрольном Луганске и перевозил его через линию разграничения по просьбе своего товарища.

«Мужчину и находку передали представителям Национальной полиции для принятия дальнейших правовых решений», – уточняется в сообщении.

Фото пресс-служба Лисичанского погранотряда

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