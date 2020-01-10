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На Луганщине жестоко избили мужчину

10.01.20 16:24
Фото: Facebook / Татьяна Погукай
Фото: Facebook / Татьяна Погукай

В Лисичанске (Луганская обл.) в среду, 8 января, жестоко избили и ограбили мужчину. Об этом сегодня, 10 января, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«В г. Лисичанск по ул. В. Сосюры неизвестный мужчина в маске жестоко избил 39-летнего местного жителя и завладел его мобильным телефоном, деньгами и ключами от дома. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу», – написала она.

«Оперативники уголовного розыска ГУНП Лисичанского отдела полиции и специальных оперативных служб разоблачили в совершении данного преступления 20-летнего жителя Лисичанска и при поддержке бойцов КОРД задержали его. У подозреваемого изъяты вещественные доказательства», – проинформировала Погукай.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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