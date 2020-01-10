В Мариуполе жителей научат быть успешными управленцами

В Мариуполе (Донецкая обл.) завтра, 11 января, в Центре развития стартапов Mariupol 1991 пройдет тренинг для управленцев при поддержке проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба горсовета.

Принять участие в нем могут все желающие. Единственное условие – предварительная регистрация.

На практикуме расскажут об эффективном управлении проектами, основных этапах разработки продукта и новых направлениях в сфере IT. Тренером станет автор шести курсов для проектных менеджеров, скрам-мастеров и лидеров.

По словам сотрудницы Центра Марии Кутняковой, данные мероприятие полезны как проектным менеджерам, так и успешным членам команды. «В ходе практического интенсива участники смогут не только усовершенствовать свои навыки, но и увидеть работу над проектом под другим углом. Разработать новые стратегии по успешному продвижению продукта», – сказала она.

Дополнительная информация по телефону – 067 719 1991.