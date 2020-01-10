На Донетчине 17-летний парень обокрал дедушку своего знакомого

На Донетчине 17-летний парень украл деньги с банковской карты дедушки своего знакомого. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«В Лиманское отделение полиции поступило сообщение от жителя с. Заречное о краже денежных средств. Мужчина рассказал, что ему перечислили пенсию, которая через несколько дней исчезла с банковского счета. При этом он заверил, что данные банковской карты никому не сообщал», – сообщили в полиции.

Сотрудники уголовного розыска опросили членов семьи мужчины и узнали: недавно к ним приходил знакомый внука, который по неясным причинам сфотографировал карточку пенсионера.

«При общении с полицейскими 17-летний парень признал свою вину. Оказалось, что сразу после поступления средств он потратил их на онлайн-игры и пополнение телефонных счетов. При этом рассчитывал, что его причастность к преступлению установить не смогут», – констатировали в пресс-службе.

По факту кражи денежных средств проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.