Госсекретарь США посетит Украину с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео, в ходе которого проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Майк Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

«Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», – сказал Владимир Зеленский.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем востоке и перспективы ее нормализации.

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Ранее сообщалось, что 9 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. При этом иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков украинского Boeing, который разбился 8 января в Иране, была утрачена. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал всех международных партнеров предоставить данные по авиакатастрофе украинского самолета в Иране в распоряжение следственной комиссии.