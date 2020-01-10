На Донбассе взорвался беспилотник НВФ: Есть пострадавшие

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 9 января, в результате взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) незаконных вооруженных формирований (НВФ) вблизи позиций украинских военных, один боец получил множественные осколочные ранения, а еще двое – акубаротравмы. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр ООС.

«По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб», – говорится в сообщении.

Как уточняется, факт ранения троих военнослужащих подтвердился после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва БПЛА НВФ вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы (повреждения, полученные от избыточного давления и мощной звуковой волны, – ред.)

Сейчас ранены военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.