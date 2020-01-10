В «ДНР»: В Горловке грузовик провалился в яму (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл.) грузовик провалился в яму, которую вырыли и уже длительное время не засыпают и не ограждают местные коммунальные службы города. Об этом сегодня, 10 января, сообщают горожане в соцсетях.
Горловчане пишут, что это не первый случай, когда авто застряло в этой яме. «Горловка. Водоканал на Ленина, 233, раскопали яму, второй раз машина села, не засыпано, не ограждено», – пишут жители.
При этом люди не верят, что виновные могут понести наказание за систематическое невыполнение своих обязанностей:
- Кирилл: «О-о, недавно "газелька" там была»;
- Дмитрий: «Когда уже виновные будут нести наказание?»;
- Николай: «А никогда».