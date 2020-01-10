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В «ДНР»: В Горловке грузовик провалился в яму (Фото)

10.01.20 17:39

В неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл.) грузовик провалился в яму, которую вырыли и уже длительное время не засыпают и не ограждают местные коммунальные службы города. Об этом сегодня, 10 января, сообщают горожане в соцсетях.

Горловчане пишут, что это не первый случай, когда авто застряло в этой яме. «Горловка. Водоканал на Ленина, 233, раскопали яму, второй раз машина села, не засыпано, не ограждено», – пишут жители.

При этом люди не верят, что виновные могут понести наказание за систематическое невыполнение своих обязанностей:

  • Кирилл: «О-о, недавно "газелька" там была»;
  • Дмитрий: «Когда уже виновные будут нести наказание?»;
  • Николай: «А никогда».

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