В «ДНР»: В Горловке грузовик провалился в яму (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл.) грузовик провалился в яму, которую вырыли и уже длительное время не засыпают и не ограждают местные коммунальные службы города. Об этом сегодня, 10 января, сообщают горожане в соцсетях.

Горловчане пишут, что это не первый случай, когда авто застряло в этой яме. «Горловка. Водоканал на Ленина, 233, раскопали яму, второй раз машина села, не засыпано, не ограждено», – пишут жители.

При этом люди не верят, что виновные могут понести наказание за систематическое невыполнение своих обязанностей: