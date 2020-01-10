Мобильный офис управления соцзащиты приехал в село под Бахмутом

В селе Покровское (Бахмутского района, Донецкй обл.) жители смогли воспользоваться услугами мобильного офиса Управления труда и соцзащиты населения и Центра предоставления административных услуг Бахмутского городского совета, сообщает пресс-служба управления в Facebook.

«Во время приема в передвижном большегрузном Мобильном офисе 15 жителей с.Покровское получили разъяснения и консультации, а также специалистами принято 20 заявлений для назначения жилищных субсидий и всех видов государственных пособий», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 65 жителей получили талоны для льготного проезда в городском и пригородном транспорте.