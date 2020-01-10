Собственное жилье купили только 12% переселенцев, – Калинин

Только 12% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине купили собственное жилье. Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин, ссылаясь на данные Международной организации миграции (МОМ).

«Мы можем брать только данные Международной организации миграции, и это – примерно 400 тыс. семей нуждаются в жилье», – сказал замминистра.

Он также уточнил, что, по этим же данным, было вычислено, что только 12% переселенцев смогли купить собственное жилье. «Другие живут в арендованном жилье, у знакомых, родственников и местах компактного проживания», – уточнил Калинин.

Он также ответил на вопрос, есть ли статистика по тем переселенцам, которые остро нуждаются в жилье, не имея, по тем или иным причинам, средств оплатить аренду жилья. «Сейчас мы собираем такую информацию. нас есть проблема – это места компактного проживания … И таких мест где-то более сотни по Украине. А таких людей, которые там проживают, примерно около 4 тысяч», – сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что, по словам Калинина, на компенсацию разрушенного жилья на Донбассе в бюджете Украины заложили всего 40 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам проекта «Радио Свобода» «Радио Донбас.Реалии»