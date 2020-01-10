В Украине направили более 4 млрд грн на социальные пособия: Когда ожидать выплаты

Министерство социальной политики Украины в первые дни нового года направило в регионы, в том числе, на Донбасс, 4,1 млрд грн для выплаты социальных пособий. Об этом заявил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает сегодня, 10 января, пресс-служба ведомства.

Так, с 1 по 8 января Министерство социальной политики направило в регионы 4,1 млрд грн на выплату социальных пособий населению. Деньги пойдут по новому механизму финансирования социальных выплат (бюджетная программа вместо субвенций), что позволит выдавать деньги населению гораздо быстрее.

«Согласно заявок областных государственных администраций, деньги были перечислены в регионы – а именно: местным органам социальной защиты населения, которые сейчас осуществляют выплаты населению через банки и почту. Таким образом, уже в ближайшие дни получатели выплат могут ожидать соответствующие выплаты. В перспективе это решение по изменению механизма финансирования социальных выплат – когда изменен источник финансирования с субвенции регионам на соответствующие бюджетные программы – позволит гражданам получать средства еще на несколько дней раньше», – отметил Музыченко.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2020 года Министерство социальной политики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению и преобразовало их из субвенций на бюджетные программы.

По словам заместителя министра, соответствующие изменения позволят: