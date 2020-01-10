Украинские специалисты в Иране получили доступ к «черным ящикам» разбившегося самолета

Команда специалистов из Украины, которая прибыла в Иран накануне, сейчас пытается техническими средствами реконструировать самолет, который потерпел авиакатастрофу. Также украинские представители получили доступ к бортовым самописцам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня, 10 января, на брифинге по авиакатастрофе самолета компании «МАУ», разбившегося возле Тегерана 8 января, передает «УНН».

«В Тегеран вылетели почти 50 человек нашим самолетом. Эта команда сейчас, пока мы говорим ... они сейчас техническими средствами пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло», – сказал Пристайко.

По его словам, Украина получает полное сотрудничество с иранской стороны украинские специалисты получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения. «Полиция обеспечивает безопасность этого места, хотя там изначально имели доступ местные, что мешало расследованию. Сейчас наша команда получила доступ и к "черным ящикам", мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Так же мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и наших пилотов. Вся эта информация пока анализируется», – сказал глава МИД.