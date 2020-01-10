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В «ДНР» мужчине грозит до 5 лет за разбитое окно

10.01.20 19:34

В неподконтрольном украинской власти Донецке задержали 36-летнего жителя за повреждение остекления окон дома и нарушение общественного порядка. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в «МВД ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«... злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел по месту проживания своей бывшей сожительницы и бросил осколок шлакоблока в оконное стекло, после чего скрылся с места преступления», – говорится в сообщении.

Причиненный потерпевшей материальный ущерб составил более 5 тыс. руб. (1 976 грн, по местному курсу на сегодня, 10 января, – ред).

Согласно «законодательству ДНР», мужчина подпадает под «санкцию статьи», которая предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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