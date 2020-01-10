Судебную повестку в Украине будут вручать по-новому

В Украине изменились правила доставки судебных повесток «Укрпочтой» по процедуре направления судебных сообщений заказными письмами, в частности, в части отметок о причинах их невручения, в соответствие с требованиями гражданского процессуального законодательства.

Кабмин постановлением №1149 от 27 декабря 2019 года внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, сообщает « ЛІГА. Закон » .

В частности, Правила дополнены пунктами 991 и 992 следующего содержания: