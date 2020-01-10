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Судебную повестку в Украине будут вручать по-новому

10.01.20 19:52

В Украине изменились правила доставки судебных повесток «Укрпочтой» по процедуре направления судебных сообщений заказными письмами, в частности, в части отметок о причинах их невручения, в соответствие с требованиями гражданского процессуального законодательства.

Кабмин постановлением №1149 от 27 декабря 2019 года внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, сообщает «ЛІГА. Закон».

В частности, Правила дополнены пунктами 991 и 992 следующего содержания:

  • «991. Заказные письма с отметкой "Судебная повестка", адресованные физическим лицам, при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату, а в случае его отсутствия – кому-либо из совершеннолетних членов его семьи, проживающего вместе с ним. В случае отсутствия адресата (кого-либо из совершеннолетних членов его семьи) по указанному на рекомендованном письме адресу работник почтовой связи информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик уведомление о поступлении заказного письма с отметкой "Судебная повестка". Если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не явился за получением заказного письма с отметкой "Судебная повестка", работник почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая удостоверяется подписью с проставлением оттиска календарного штемпеля и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его в суд.
  • 992. Рекомендуемые почтовые отправления с отметкой "Судебная повестка", адресованные юридическим лицам, при доставке по указанному адресу вручаются представителю юридического лица, уполномоченному на получение почты, под роспись. В случае отсутствия адресата по указанному на рекомендованном письме адресу работник почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая удостоверяется подписью с проставлением оттиска календарного штемпеля и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его в суд".

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