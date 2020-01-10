Украина создаст международную коалицию по расследованию крушения самолета в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране. Об этом он сегодня, 10 января, заявил во время брифинга, пишет «РБК – Украина».

«Украина не отбрасывает ни одну из версий. Наша главная задача – справедливо и беспристрастно выяснить причину трагедии… Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел», – сказал он.

Пристайко надеется, что «в рамках этих договоренностей стороны смогут достичь договоренностей про создание коалиции, в которой будет представлена каждая страна для того, чтобы вести расследование».

Ранее сообщалось, что команда специалистов из Украины, которая прибыла в Иран накануне, сейчас пытается техническими средствами реконструировать самолет, который потерпел авиакатастрофу. Также украинские представители получили доступ к бортовым самописцам.