Новый Трудовой кодекс Украины: Что изменится для работников и работодателей (Инфографика)

В начале 2020 года на сайте Верховной рады появился текст правительственного проекта Закона «О труде», который должен заменить существующий еще с советских времен Трудовой кодекс Украины. В случае принятия законопроекта бумажные трудовые книжки раздадут работникам, а основанием для возникновения трудовых отношений станет исключительно трудовой договор. Он будет заключаться только в письменной форме или в электронном виде с цифровой подписью, передает «Слово і Діло».

Так, для работников в новом трудовом законодательстве предлагают много новаций, но сохранятся основы трудовых отношений.

Для большинства работников неизменной остается продолжительность рабочего времени – 40 часов в течение каждых 7 дней. Право на гибкий график работы предоставляется по согласованию. Время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов каждые 24 часа.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью не менее 24 календарных дней за каждый отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.

Увеличится продолжительность отпуска за свой счет с 15 до 30 дней в году. Сократятся обязательные выходные дни – до 24 часов в каждый 7-дневный период.

Трудовые книжки перейдут в цифровой формат. Пока точно неизвестно, кто будет администрировать эту часть и в случае чего нести ответственность, скажем, за потерянные цифровые данные и будет ли возможность потом их как-то восстановить.

Оплата больничного до 5 дней будет осуществляться за счет работодателя, с 6-го дня до завершения периода болезни – за государственный счет.

За сверхурочные работы будут платить на 20% больше ставки (когда превышение продолжительности смены, рабочего дня оплачиваются в повышенном размере, определенном трудовым или коллективным договором).

Для женщин, которые находятся в декретном отпуске сроком до 3-х лет, должно быть гарантировано сохранение места работы. По желанию женщина может работать из дома по гибкому графику. Кроме того, женщинам с детьми до 3 лет позволят работать ночью.

Люди с инвалидностью и пенсионеры, которые могут и хотят работать, получат возможность работать в домашних условиях или по удобному графику.

Из наиболее ожидаемых новаций – гибкий режим рабочего времени, дистанционная (надомная) работа. Размер оплаты за работу в выходные дни будет устанавливаться трудовым договором, а не императивно оплачиваться в двойном размере.

Работники имеют право уволиться по собственному желанию, но должны предупреждать об этом работодателя не менее чем за 2 недели.

Инфографика: «Слово і Діло»

Что касается работодателей, то наибольшей поблажкой для них в новом трудовом законодательстве можно назвать предложение предоставить право увольнять работника по собственной инициативе и практически без явных оснований. Правда, работодатель должен предупредить работника об увольнении в установленные сроки (от 15 до 90 суток, в зависимости от того, сколько времени работает сотрудник на этом месте занятости).

Законопроектом предлагается предоставить возможность работодателю уволить работника не дожидаясь, при условии выплаты компенсации.

В новом законодательстве прописаны антидискриминационные нормы. В частности, запрещается ущемлять рабочих из-за цвета кожи, политических и религиозных убеждений, пола, сексуальной ориентации, возраста, состояния здоровья, беременности, инвалидности.

Также работодателям запрещено принуждать работника к расторжению трудового договора против воли подчиненного с помощью: моббинга работников, психологического и экономического давления, создания невыносимых условий труда, умышленного, систематического и необоснованного неравномерного распределения нагрузки и задач между работниками, выполняющими аналогичную работу, неравной оплаты труда за аналогичную работу.

Уволить работника можно, если он дважды нарушил условия трудового договора в течение 180 дней работы, не появлялся на работе более 4 месяцев подряд или 150 дней в течение рабочего года в результате временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам; работника, отсутствующего на работе более 10 рабочих дней подряд, который не известил работодателя о причинах отсутствия.

Запрещено увольнять по инициативе работодателя только беременных, при условии, что предприятие не ликвидируется.

При увольнении работодатель должен компенсировать неиспользованный ежегодный отпуск только за текущий и предыдущий рабочие годы. Если этот законопроект примут, работодатель должен будет в течение 3 месяцев выдать работникам трудовые книжки и в течение 1 года заключить письменные трудовые договоры с работниками.