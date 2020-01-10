Ходить «коробочками» и тренироваться: В Донецке начали готовить парад на 9 мая

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке уже началась подготовка к параду Победы на 9 мая 2020 года. Так, вчера, 9 января, прошли первые сборы участников парадов, сообщает российское интернет-издание «Комсомольская правда».

Помимо строевой подготовки, для них составили особую программу тренировок. А также организаторы уже определились со схемой, по которой будут маршировать участники парада. «В сборах принимают участие более 250 человек. Для юнармейцев подготовлены различные тематические площадки, включающие занятия по строевой подготовке, обращение со стрелковым оружием, пулевую стрельбу, спортивные соревнования», – рассказал «врио начальника центрального штаба» военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия» Артем Бушуев.

В 2020 году в начале самого парада будут три «коробочки» по 64 человек. В первой пройдут участники военно-патриотического движения «Юнармия». Во-второй «коробочке» будут юнармейцы из разных городов и районов, подконтрольных «ДНР». А в-третьей – пройдут только девушки.