В Мариуполе скандал из-за бездомных животных (Видео)

В Мариуполе вспыхнул скандал из-за бездомных собак, которых содержит предприятие «Счастливые животные». Некоторые горожане обвиняют работников предприятия в том, что за четвероногими нет надлежащего ухода. Они голодные и истощенные.

Так, на днях жительница Мариуполя разместила в социальных сетях сообщение, под которым за несколько дней появилось более 200 комментариев.

«На предприятие привезли огромную собаку и посадили в вольер на улице – открывается наружу. У собаки воспаление половых органов, проникнуть в вольер, чтобы убрать, да и просто нормально освежить воду, невозможно. Пес сидит с раной в едкой грязи. Это было последней каплей. Уволилась. Трясутся руки», – написала жительница с ником Марта Мартовская.

Однако, на предприятии «Счастливые животные» утверждают, что за собаками ухаживают.

В свою очередь, зоозащитники считают, что главный вопрос – недопущение эвтаназии. По их словам, один человек не может принять решение об усыплении животного. Это должна решать только комиссия из 5 человек. «Это кинолог, зоопсихолог, волонтеры, то есть общественные организации, которые занимаются защитой прав именно животных. И потом уже ветеринар. Но никак, ни в коем случае, один ветеринар не может принимать решение», – говорит зоозащитница Виктория Морева.

Руководство же предприятия уверяет, что животных никто не убивает. Но не отрицают того факта, что организация сейчас находится в затруднительном положении.

«Начать надо с малого. В некоторых городах совсем нет таких предприятий. Сейчас у нас есть проблема ветеринара. Расширится предприятие, мы получим больше собак. И кто будет делать с ними процедуры», – комментирует директор коммунального предприятия «Счастливые животные» Елена Швыдкая.

Бюджет предприятия составляет почти 3 млн грн. Однако, в этом году городские власти выделят больше средств – для привлечения новых кадров и ремонта учреждения.

«Мы в декабре месяце забрали проект с экспертизы. В этом году на начальной стадии нам выделено из городского бюджета 2 млн грн. Будем организовывать площадки, устраивать вольеры для того, чтоб на время ремонта здесь животные как можно меньше получали разных стрессов», – говорит заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут.

Для обсуждения этих вопросов чиновники и зоозащитники планируют собраться на совещание в понедельник, 13 января.

Источник: ТК «Донбасс»