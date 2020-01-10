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Торговля людьми: Основной страной, эксплуатирующей граждан Украины, является Россия

10.01.20 21:45

Основной страной, которая более всех эксплуатирует украинских граждан, является Российская Федерация. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, прошел сегодня, 10 января, в Киеве.

«На сегодня мы сделали определенную градацию по странам какие именно страны по эксплуатации являются самыми чувствительными, то есть где наиболее распространена эксплуатация наших граждан», – сказал Нежинский. По его словам, основным таким государством является Российская Федерация. «На сегодняшний день основной страной, которая эксплуатирует украинских граждан, является Российская Федерация. К сожалению, продолжается тенденция использования украинцев и внутри страны», – отметил замминистра.

Так, в РФ зафиксированы случаи эксплуатации 290 украинских граждан, в Украине – 255 граждан.

В перечне стран, где зафиксированы случаи эксплуатации украинцев:

  • Россия;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Чешская Республика;
  • Словения;
  • Казахстан;
  • Германия;
  • Польша;
  • Турция.

«Это те страны, куда многие граждане Украины уезжают на заработки или втянуты в нелегальные миграционные процессы через посредническое трудоустройство за рубежом, и к сожалению, становятся пострадавшими уже постфактум», – отметил Сергей Нежинский.

tv.ua/ru/kakie_strany_bolshe_vsego_jekspluatirujut_ukraincev_perechen_n1261182

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