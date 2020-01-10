Торговля людьми: Основной страной, эксплуатирующей граждан Украины, является Россия

Основной страной, которая более всех эксплуатирует украинских граждан, является Российская Федерация. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, прошел сегодня, 10 января, в Киеве.

«На сегодня мы сделали определенную градацию по странам – какие именно страны по эксплуатации являются самыми чувствительными, то есть где наиболее распространена эксплуатация наших граждан», – сказал Нежинский. По его словам, основным таким государством является Российская Федерация. «На сегодняшний день основной страной, которая эксплуатирует украинских граждан, является Российская Федерация. К сожалению, продолжается тенденция использования украинцев и внутри страны», – отметил замминистра.

Так, в РФ зафиксированы случаи эксплуатации 290 украинских граждан, в Украине – 255 граждан.

В перечне стран, где зафиксированы случаи эксплуатации украинцев:

Россия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Чешская Республика;

Словения;

Казахстан;

Германия;

Польша;

Турция.

«Это те страны, куда многие граждане Украины уезжают на заработки или втянуты в нелегальные миграционные процессы через посредническое трудоустройство за рубежом, и к сожалению, становятся пострадавшими уже постфактум», – отметил Сергей Нежинский.

tv.ua/ru/kakie_strany_bolshe_vsego_jekspluatirujut_ukraincev_perechen_n1261182