В Мариуполе в ДТП пострадали беременная женщина и 7-летний ребенок

В Мариуполе (Донецкая обл.) вчера вечером, 9 января, на ул. Карпова столкнулись «Дэу» и «Фиат». Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших беременная женщина и 7-летняя девочка.

По предварительной информации, «Дэу» выезжал со второстепенной дороги и врезался в «Фиат».

По данным медиков, во время происшествия пострадали четыре человека. 45-летний пассажир «Фиата» получил черепно-мозговую травму. Также у него подозревают перелом ребер. 24-летняя беременная женщина (срок 18-19 недель) травмировала голову, ее 7-летняя дочь получила ушиб голени. Также пострадал 18-летний пассажир «Ланоса». У мужчины черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Все пострадавшие доставлены в областную больницу. На месте работали сотрудники полиции, обстоятельства выясняются.

Источник: Сайт города Мариуполя