Эксперт рассказал, что будет в Украине с курсом доллара до конца января

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прогнозирует дальнейшее укрепление курса гривны. При этом, чиновник заявил, что зафиксировать курс невозможно. Причиной, почему это сделать невозможно, является то, что НБУ придерживается монетарной политики, которая базируется на плавающем курсе: то есть, пытаются фиксировать показатель инфляции и исходя из него выстраивают монетарную политику. Такое мнение выразил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, передает «Слово і Діло».

«Можно говорить об особенностях, на которых НБУ совершает инфляционное таргетирование, но в нашей ситуации плавающий валютный курс – оптимальный выбор», – убежден Жалило.

Экономист прогнозирует, что в период праздников и экономического затишья возможно проседание гривны. «Экономические субъекты действуют на опережение, немного завышают ожидания, поскольку не знают, каким будет реальный курс. Однако в конце января – начале февраля, вероятно, будет укрепление курса», – спрогнозировал Жалило.

По его словам, нет оснований для того, что НБУ будет смягчать свою политику. Это означает, что гривна будет оставаться в дефиците, а экономические субъекты будут иметь возможность совершать расчеты по налогам за прошлый год. Соответственно будут завозить в страну валюту.

«Будет ли возврат к высоким показателям гривны декабря прошлого года? Дело в том, что есть курс, который диктуется спросом-предложением валюты со стороны импортеров, а есть спекулятивный. Спекулятивный курс диктуется политикой Минфина относительно наших облигаций внутреннего займа. Какой у Минфина план размещения облигаций, неизвестно», – пояснил экономист.

Жалило предположил, что продажа продолжится, поскольку нужно наполнять бюджет, а в первом квартале это сложно. Если продажа продолжится и приток валюты также, следовательно, и укрепление гривны будет продолжаться.

«В первом квартале укрепление гривны продолжится. Дальше все зависит от многих факторов, в том числе от глобальных трендов, риска мирового кризиса, рецессии, поведения финансовых спекулянтов», – подытожил Ярослав Жалило.