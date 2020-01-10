В автошколах Мариуполя экзамены теперь фиксируют на видео (Видео)

В Мариуполе практические экзамены в автошколах на право управлять автомобилем теперь записывают на видеокамеру. Будут фиксировать все, что происходит в салоне и снаружи, для того, чтобы можно было обжаловать решение экзаменатора. В городе уже прошло около полусотни таких экзаменов.

Теперь во время экзамена за действиями будущих водителей предстоит наблюдать не только экзаменатору.

Так, по словам ученика Николая Поплавского, во время сдачи практического экзамена это мешает сосредоточиться на дороге. «Руки трусятся. Страшновато. Волнение больше вызывает камера и съемка, чем то, что либо заглохнешь, либо что-то сделаешь неправильно», – делится будущий водитель.

Как рассказал администратор Сервисного центра МВД Денис Перец, экзаменов, которые фиксировала камера, он принял уже около полусотни. Считает, что это должно закалить кандидатов в водители. А тем, кто не готов, за руль садиться рано. Поэтому экзамены они проваливают. «Мало навыков, мало времени у них для учебы, не хватает времени. Чтобы научиться управлять, нужно управлять, нужен стаж», – говорит экзаменатор.

Нововведение работает с декабря. Сейчас данные хранятся в течение 10 дней. Как отмечают в Сервисном центре МВД, ими можно воспользоваться, если возникли противоречия относительно сдачи экзамена.

«Обжаловать его результаты в случае несогласия. Также видеофиксация помогает избежать возможных недоразумений, которые возникают во время сдачи экзамена», – комментирует в. и. о. начальника отдела регионального сервисного центра МВД Марина Мандрик.

С начала 2020 года видеофиксация является обязательной. В случае отказа кандидата могут не допустить к прохождению практики.

Источник: ТК «Сигма»