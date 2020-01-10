Жизнь на войне закалила: Как помогают Карине из прифронтовой Марьинки осуществить мечту (Видео)

Школьница Карина Семенченко из прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.) мечтает учиться в полицейской академии. Жизнь в условиях войны девушку только закалила и укрепила в намерении поступить в академию. Несмотря на постоянные обстрелы и напряженную ситуацию, она продолжает готовиться к экзаменам и не отказывается от своей цели. Стать ближе к мечте Карине помогает Фонд Рината Ахметова.

В этом году Карина заканчивает школу. Свой профессиональный выбор она сделала еще в детском саду. «Сначала мы думали шутка. Потом предполагали, что в школе поменяет решение. Но свой выбор не изменила. Есть цель, и она к ней стремится», – рассказывает отец Карины Алексей Семенченко.

Однако, осуществлению мечты девочки может помешать травма. Два с половиной года назад Карина попала под обстрел и получила контузию. «Мы ездили в Мариуполь, делали МРТ. Нам сказали, что могут взять учиться, поскольку ничего серьезного нет. Но, если уж сильно придерутся – могу не поступить. Я очень переживаю, потому что не вижу себя в других профессиях. Только в этой», – делится Карина.

Семья Семенченко остается жить в Марьинке, хотя опасность здесь подстерегает на каждом шагу. «Вчера днем ​​начали просто стрелять. У нас недавно подстрелили женщину с ребенком», – говорит девушка.

Глава семейства потерял работу в Донецке. Семья едва сводит концы с концами. Но всегда своевременную помощь оказывает Фонд Рината Ахметова.

«Все медикаменты, когда я лежала в больнице, и все препараты полностью оплатил Фонд Рината Ахметова. На реабилитацию я ездила в санаторий Куяльник в Одессу. Мне очень понравилось», – рассказывает школьница.

Стало приятным сюрпризом также поздравление с праздником во время благотворительной акции «Ринат Ахметов – детям». «Дети, которые получили ранения в нашей зоне не остаются без внимания и поддержки. Это безусловно важно и нужно. Позвонили, спросили, узнали, приехали», – отмечает девушка.

Карина уверена, что благодаря настойчивости и целеустремленности, свою мечту обязательно воплотит. «Я очень хочу поступить, я все-таки поступлю туда. Несмотря ни на какие экзамены», – убеждена Карина.

Источник: ТК «Донбасс»