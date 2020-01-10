Авиакатастрофа в Иране: СБУ оставила две главные версии причин крушения самолета

СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета рейса PS752 в Иране: первая – попадание ракеты, вторая – теракт. Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, которое состоялось сегодня, 10 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», – заявил Иван Баканов,

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует. «Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», – подчеркнул Иван Баканов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране.