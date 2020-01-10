Онлайн-банкинг: Украинцы купили и продали в 2019 году два миллиарда долларов

Национальный банк Украины (НБУ) будет продолжать валютную либерализацию и в 2020 году. Об этом сегодня, 10 января, сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

«В частности, после имплементации закона о сплит Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года», – говорится в сообщении.

В сообщении также напоминается, что с 7 февраля 2019 года Национальный банк Украины разрешил операции по покупке валюты онлайн физическими лицами. «Это ослабление значительно упростило жизнь украинским, устранив необходимость идти в банковской кассы или уличного обменника на покупку валюты», – отмечают в НБУ.

Отмена ограничения не повлекла давления на валютный рынок. Часть операций наличного рынка (около 7%) просто перешла на платформы онлайн-банкинга. Объемы покупки и продажи валюты онлайн физическими лицами в прошлом году были почти равными –по 1 млрд долл. США.

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