Полузащитник «Шахтера»: Мы всегда хотим побеждать

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал об отдыхе, тренировках и планах на 2020 год, сообщает пресс-служба «горняков».

«Отпуск проходит отлично! Отдохнул на Бали, потом съездил домой к родителям. Много приятных эмоций. Сейчас уже в Киеве, готовлюсь ко второй части сезона. Соскучился по тренировкам и матчам», – поделился Коваленко.

Он также рассказал, что Новый год встречал с родными – это традиция.

Кроме того, полузащитник «горняков» добавил, что первые десять дней просто отдыхал, а затем начал заниматься в зале и добавил регулярные пробежки. Сейчас с ребятами из «Шахтера» по утрам играет в футбол.

Коваленко подтвердил, что соскучился по футболу и партнерам по команде. «Уже очень хочется вернуться к тренировкам и матчам. Мы должны хорошо подготовиться к старту второй части сезона», – отметил футболист, поделившись планами на 2020 год. «Планку я ставлю самую высокую, и каждый футболист "Шахтера", уверен, делает так же. Для нас любой матч – вызов. Мы всегда хотим побеждать. Такой план и на этот год – бороться и выигрывать», – считает Виктор Коваленко.

Основными событиями 2019 года футболист назвал победы «Шахтера» в Кубке и чемпионате Украины, выход сборной на Евро-2020.