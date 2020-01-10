Пристайко: Если самолет «МАУ» был сбит в Иране, Украина потребует наказать виновных

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил: если будет доказано, что самолет Boeing 737 "Международный авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой, Киев будет требовать привлечения к ответственности виновных и компенсации от Тегерана. Об этом Пристайко сказал на пресс-брифинге в Офисе президента Украины сегодня, 10 января, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Я не люблю отвечать на вопросы, которые начинаются "что будет, если будет". Но, безусловно, если удастся доказать, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсации», – сказал он.

Пристайко уточнил, что если выяснится, что украинский самолет был сбит ракетой, Украина может прибегнуть к разным механизмам, к примеру, международной коалиции или ООН. «Существует план, если мы узнаем, что была выпущена ракета, которая сбила наш самолет. Есть целая юридическая процедура, которую придется пройти. Есть разные уровни до этого момента. Это то, что мы рассматриваем прямо сейчас. И даже международная коалиция из тех, кто участвует – это уже механизм, который может быть использован. Мы рассматриваем возможности ООН. Аналог MH-17, который погиб здесь, над украинской территорией, может прийти на ум», – отметил глава МИД Украины.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.