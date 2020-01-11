Торговля людьми: В Минсоцполитики рассказали о предоставленных статусах пострадавших по областям

На Донетчине статус пострадавшего от торговли людьми с 2012 года получили 30 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, прошел 10 января в Киеве.

Нежинский сообщил, что не приводит полную статистику по областям.

«Просто для информирования – в городах-миллионниках. Количество статусов, которые были предоставлены с 2012 по 2019 год, не является большим. Город Киев – это 46 человек, Винницкая область – 65, Волынская – 42, Днепропетровская – 53, Донецкая – 30, Ивано-Франковская – 24, Киевская – 18, Черновицкая – 35, Харьковская – 72», – сказал замминистра.

«Это основные показатели по количеству лиц, получивших подобный статус», – добавил он.