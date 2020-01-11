В вузе-переселенце рассказали о восстановлении материально-технической базы (Фото)

Вуз-переселенец – Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ) – обновляет материально-техническую базу. Об этом сообщается на сайте университета.

«В рамках реализации собственной стратегии развития и обновления материально-технической базы университет получил первую партию современного компьютерного оборудования, что позволит повысить эффективность функционирования структурных подразделений в Луганской и Донецкой областях и своевременно выполнить план восстановления материально-технической базы университета», – говорится в сообщении.

Отметим, что с 1 сентября 2019 года идет учебный процесс в обособленных структурных подразделениях университета в Старобельске (Луганская обл.), селе Веселое (Старобельский р-н, Луганская обл.), Константиновке, Славянске (Донецкая обл.).

Напомним, в Луганской области вузы-переселенцы практически в полном объеме восстановили свою работу на уровне довоенного периода.

Как сообщалось ранее, преподаватели нескольких американских вузов помогут вузу-переселенцу – Луганскому национальному аграрному университету – осовременить учебный процесс. Проект поддержки также предусматривает обновление материально-технической базы, развитие дуального образования и создание стратегии развития университета.