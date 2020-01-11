Торговля людьми: Увеличилось количество людей, получивших статус пострадавших

Статус пострадавших в результате торговли людьми с 2012 года по 2019 включительно получили 878 человек. При этом в 2019 году отмечалось увеличение количества случаев получения таких статусов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, прошел 10 января в Киеве.

Сергей Нежинский напомнил о странах, где зафиксировано наибольшее количество случаев эксплуатации украинцев. «Более 240 человек только за последний год было завербовано и эксплуатировано РФ», – отметил он.

В 2019 году в целом, по его словам, отмечалось увеличение количества случаев предоставления статусов пострадавших от торговли людьми. «Это верифицированные граждане, которые не боятся верифицировать себя в Минсоцполитики. Обращение в правоохранительные органы – это их право. А предоставление помощи данным пострадавшим гражданам является обязанностью государства», – объяснил замминистра.

«И национальным координатором, соответственно, является Минсоцполитики. Поэтому мы не ожидаем решений судов, рассмотрений уголовных производств, в которых данные граждане являются потерпевшими. Мы устанавливаем непосредственно факт эксплуатации как жертвы», – добавил он.

Как сообщил Нежинский, если такой факт установлен – человеку идет материальная, медицинская, психологическая помощь.