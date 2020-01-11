Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского Boeing

Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, повлекшей крушение украинского Boeing под Тегераном. Об этом сегодня, 11 января, президент республики Хасан Роухани написал в Twitter.

«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке», – написал Роухани и выразил соболезнования жертвам трагедии.

Хасан Роухани заявил, что расследование катастрофы продолжится до выяснения обстоятельств этой «великой трагедии» и «непростительной ошибки».

Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

Скриншот: Twitter Хассана Роухани

Как сообщалось ранее, Иран признал, что случайно сбил украинский самолет.