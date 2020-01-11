В Луганске во время пожара погиб пожилой мужчина (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошел пожар в частном доме, в результате погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

О пожаре в частном доме на ул. Красного Профинтерна 10 января утром в «МЧС» сообщила местная жительница – соседка. «Очаг загорания находился в месте расположения кровати в спальне. В кухне, недалеко от входных дверей, обнаружили пожилого хозяина без признаков жизни, который, скорее всего, погиб от отравления продуктами горения», – утверждают в «ЛНР».

Там добавляют, что пожар был потушен, спальня площадью 15 кв. м выгорела полностью, остальные комнаты не пострадали.

Также сообщается, что пенсионер жил один, пагубных привычек не имел. Заботился о нем сын, который накануне был у отца – тот чувствовал себя нормально. «Причина загорания устанавливается. По факту гибели ведется следствие», – уверяют в «республике».